В тыловых районах Украины ночью и ранним утром прогремели сотни мощных взрывов. Поражены военные объекты неонацистов и предприятия, которые обеспечивали работу вражеского ВПК. Крупные пожары - в Одесской области. Там целями стали склады западного вооружения, портовая инфраструктура и электроподстанции. Зарево видно за километры. Под Киевом ракеты и дроны поразили железнодорожный узел вместе с поездами, которые перевозили снаряды для ВСУ. Как неоднократно отмечали в Минобороны, военные объекты противника ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре. На линии соприкосновения тем временем наши бойцы стремительно штурмуют опорные пункты противника под Купянском и Константиновкой. Взятые в плен боевики сообщили, что ВСУ готовятся к сдаче Красноармейска.

Артиллеристы группировки войск "Центр", применив высокоточный снаряд "Краснополь", уничтожили пункт управления БПЛА формирований ВСУ под Краноармейском. Цель была замаскирована в полуразрушенном здании одного из населенных пунктов. Процесс наведения и поражения осуществлялся при поддержке беспилотников "Орлан-30". Операторы БПЛА обеспечивали лазерное подсвечивание целей и контроль результатов огневого поражения в режиме реального времени.

А штурмовые подразделения и артиллеристы Ивановского соединения ВДВ из состава Южной группировки продолжают оттеснять противника от Часова Яра. Всё дальше - к Константиновке. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха удалось вскрыть систему обороны и основные огневые точки противника в опорном пункте, в лесопосадках и разрушенных зданиях.

Огнём из стрелкового оружия, гранатомётов были уничтожены две пулемётные точки, гексакоптер типа "Баба Яга", пытавшийся осуществить сброс боеприпасов на штурмующие подразделения.

А расчёт ЗРК Тор-М2 группировки войск "Днепр" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ в небе над Запорожской областью. Подобные беспилотники ведут разведку боевых расчетов и гражданской инфраструктуры, после чего ударные дроны противника пытаются атаковать выявленные цели.

Комплексы Тор-М2 - высокотехнологичные системы, оснащенные электроникой и мощными компьютерами - при обнаружении цели мгновенно наводят на неё ракету и могут в условиях плотной группировки БПЛА уничтожить их сразу несколько. А группировка войск "Север" ежесуточно продвигается вперед, оттесняя противника и продолжая выполнять задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России.