Евросоюз так и не смог согласовать конкретные меры по противодействию России. Как пишет издание Politico, таков краткий итог неформального саммита глав государств ЕС, который состоялся накануне в Копенгагене. Он прошел под лозунгом так называемой гибридной войны с Москвой, но завершился лишь общими фразами про необходимость сообща противостоять русским. Очередную попытку обсудить, как можно сдержать Россию, предпримут сегодня участники еще более масштабного сборища в датской столице, на которое пригласили руководителей всех стран Европы, а также Зеленского.

Выступление начинается еще по дороге на гастроли. Обращения к собственным гражданам Зеленский может позволить себе записать в тамбуре поезда или даже в туалете. Для европейского зрителя соизволил снимать видео-селфи хотя бы в вагоне и одеться чуть приличнее, чем обычно. Всячески демонстрирует, что он свой. Заигрался до того, что в его фантазиях Украина - не попрошайка, а равноправный член ЕС. А он - командующий не только остатками ВСУ, но и всей европейской армией НАТО.

"Всем лидерам, которые понимают степени угрозы, нужно наращивать наши оборонные возможности. Я считаю, что Европе нужно рано или поздно будет построить стену дронов", - сказал Зеленский.

На неформальном саммите ЕС в Копенгагене, куда рвется со своими советами Зеленский, разброд и шатание. Издание Politico признает: встреча, на которой обсуждали инциденты с якобы российскими дронами, зашла в тупик. Очень любящая транжирить общеевропейские деньги Урсула фон дер Ляйен продвигает идею так называемой стены дронов на восточной границе Евросоюза. Крупнейшие экономики - Германия, Франция, Италия - против. Дорого, эффективность сомнительная. Да и страшновато. Мало ли какую провокацию устроят те же младоевропейцы-русофобы, а расхлебывать потом всем.

Саммит ради саммита. Говорили долго, но ни о чем. Такие оценки копенгагенской сходки звучат даже в эфире проправительственных европейских каналов. Гораздо проще и понятнее ситуацию описал наш постпред при ООН: европейцы всерьез готовятся к войне с Россией. Слишком много разговоров о третьей мировой.

Англосаксонские медиа охотно подливают масла в огонь. От Белого дома и самого Дональда Трампа исходят порой противоречащие друг другу заявления с большой долей модальности - может, да, а может, и нет. А вот, например, в Wall Street Journal утверждают, что знают все наверняка:

"США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Президент Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами. Правительство Штатов просит страны НАТО предоставить схожую поддержку".

Это же самое издание, рассказывая о разрекламированной украинской ракете "Фламинго", проговаривается: и без особых разрешений и запросов Трампа Киев пользуется натовскими разведданными.

Несмотря на всю браваду Банковой, FT вышло с неприятной статистикой: ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Всего 6 процентов.