Как проходит реставрация колокольни Спаса на Крови

Можно, конечно, и записать - сколько ступенек до самой маковки, но реставраторам некогда. За полстолетия выше них на колокольню Спаса на Крови поднимались разве что связисты. Вот они-то все конспектировали.

"Облетали листы, некоторые начинались утраты, выпадали элементы креста - вот такие записи. Сохранилась даже фотография, как на кресте сидит высотник и обслуживает антенну", - рассказал Петр Щедрин технический директор ООО "Возрождение Петербурга" компании-подрядчика, почетный реставратор Санкт-Петербурга.

Позолоченный крест в мастерской. На свое место он вернется, как только купол колокольни снова засияет. Медные листы покрывают сначала свинцовым суриком, а затем ещё и глянцевым лаком.

На весь купол - килограмм сусального золота в тончайших пластинах. Блестеть будет лучше прежнего. В семидесятых годах прошлого века медные листы заменили на непрактичные позолоченные блоки - они потом падали чуть ли не на головы прохожим. Современные мастера учли ошибки предыдущей реставрации.

Такой коллекции мозаичных панно нет больше ни в одном храме Европы. Цветовая палитра поражает - 24 тысячи оттенков. Сейчас реставраторам пригодились всего 300. Редкость лишь красная смальта. Строители прошлого, похоже, экономили. И просто подкрашивали белую. За полтора года ювелирной работы петербургские мастера восстановили 200 квадратных метров уникальной мозаики. Серьезные утраты были только на южной стороне. На северном фасаде сохранность почти идеальная.

"Из-за температуры, особенно в зимнее время, когда утром тень, очень холодно. днем солнце восходит с той стороны, смальта нагревается. Бетон, арматура играет, идет смещение плит, на которой мозаика посажена, и она отваливается", - пояснил Антон Игнатьев, мозаичный реставратор.

Ветра здесь такие, что даже летом работали в фуфайках. Разгадывать тайны русских мастеров- как, например, секрет уникальной стойкости этого пирогранита, - реставраторам помогали новые технологии. Фасады здания чистили лазером. Его луч легко справился с вековой копотью и грязью.

"Материал сейчас используют современный. Краски, шпаклевки. То, чего раньше не было, сейчас применяют", - отметил Алексей Андреев, начальник отдела реставрации и капитального ремонта Государственного музея "Исаакиевский собор".

Леса с колокольни снимут уже в следующем году. Но на этом реставрация творения Альфреда Парланда не закончится. На очереди купола, которые русский зодчий создал, вторя другому архитектурному феномену - собору Василия Блаженного.

Суровый петербургский климат повредил эмаль малых главок. Постарались и вороны. Говорят, они там часто сидят и что-то клюют. На этой главке облупилась позолота. Здесь выпадает мрамор - очень редкий. Найти его сейчас - целая задача. Если все пойдет по плану, то реставрация закончится в 2030 году. И тогда жители Петербурга и миллионы туристов увидят Спас на Крови в первозданном виде.