Собянин: На участке промзоны "Бескудниково" построят школы и детские сады

На северо-востоке столицы на участке промзоны "Бескудниково" построят современный жилой квартал с общественно-деловыми и социальными объектами. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, там возведут школы, детские сады и спорткомплекс с катком.

Кроме того, на заседании президиума правительства Москвы утвердили проект возведения жилья по программе реновации в районе Нагатино-Садовники. Речь идёт о территории площадью свыше пяти гектаров, расположенной между Коломенским шоссе, улицей Садовники и Проектируемым проездом номер 5333. Обновят дороги, построят административно-деловой комплекс и выполнят благоустройство.