"Как будто мне 98 лет": Анна Семенович пришла в ужас от фотографии до пластики

Анну Семенович начали размножать незаконным способом. По такому поводу певица решила обратиться в суд. Что же такого случилось в жизни Семенович, что без суда с размножением не разобраться?

"Лучше, конечно, размножаться другим способом. Мне мой директор Денис говорит: "Слушай, я тут открываю один очень крутой, самый большой в нашей стране маркетплейс и вижу: там продаётся твоя ростовая кукла", - рассказала "ТВ Центру" Анна Семенович.

Семенович оказалась в разделе "Дом и сад" рядом с настольной игрой "Пердимонокль" и формами для запекания. Для звезды так себе соседство.

"Если изначально она стоила 1500 рублей, сейчас буквально за неделю в виду высокого спроса цена выросла почти на 50%", - говорит адвокат Майя Шевцова.

Пожалуй, сейчас не лучшее время инвестиций в картонную Семенович. Мир шоу-бизнеса такой: ты 20 лет строишь карьеру, чтобы однажды тебя сложили по линии сгиба, а потом достали из коробки где-нибудь в бане. Впрочем, бывают ситуации и похуже.

"Просто в какой-то отвратительной клинике, где делают пластическую операцию какими-то непонятными совершенно средствами, висела моя фотография до и после. Что якобы я там сделала пластическую операцию. Притом фотографию "до" на фотошопе вот так вот что-то там сделали отвратительно. Морщины такие сделали, как будто мне 98 лет", - жалуется Семенович.

Допустим, пластику Семенович делала, она этого и не скрывает, но, во-первых, в другой клинике, а, во-вторых, нельзя же так безапелляционно использовать светлый образ певицы, который сам по себе уже является товарным знаком. А теперь история с картонной Анной. Возмущение певицы вполне понятно. Если ты продаёшь Семенович, спроси у неё хотя бы разрешение.

"Я изначально спросил Аню, знает ли она что-то об этом. Возможно, вдруг она бы знала. Она говорит: "Нет, я без понятия". И всё, дальше юрист говорит: "Да вы что! Это незаконно", - говорит директор певицы Денис Рольгейзер.

На маркетплейсах выбор картонных фигур звёзд огромный. У себя на балконе можно хранить почти весь состав "Песни года". Главное, складывать поплотнее. Но именно Анна Семенович стала первой, кто громко выразил недовольство своей плоской копией.

"Так-то я лучше. Тут я очень плоская", - шутит Семенович.

У куклы идеальный пресс, потому что это пресс-картон. Так и Семенович решила взяться за фигуру, за собственную. Глядя на эти кадры, получается какая-то игра слов. Поэтому выразимся попроще: Анна хочет похудеть к Новому году.

"Я надеюсь, что я тоже сброшу ещё как минимум пять, а то и десять килограммов к Новому году. Планы такие, потому что в январе отпуск, Мальдивы. Ну и, конечно же, новогодние концерты, надо быть лёгкой, красивой", - говорит Семенович.

Ещё певица подумывает о новой бизнес-модели. Если её образ востребован, не начать ли штамповать себя пачками? "Я выпущу бизнес ростовых кукол. "С Анной Семенович". Буду одна выпускать свои ростовые куклы разные", - говорит Семенович.

В конце концов, каждый покупатель получит ту Семенович, которая подходит ему по габаритам. Удобно, выгодно и главное - без взаимных претензий.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр"