Вернувшийся из психушки участник "Импровизации" Дмитрий Позов сообщил о травме детей из-за развода

В мае Дмитрий Позов признался, что оказался в "психушке" из-за депрессии. Актер рассказал, что в январе у него умер отец, а еще он расстался с супругой Екатериной, переехал в съемную квартиру. От переживаний артист стал выпивать.

Комик объяснил, что решил рассказать обо всем начистоту, чтобы пресечь все слухи и разговоры шепотом за спиной. Он подчеркнул, что они с Екатериной попробуют сами во всем разобраться.

В итоге супруги расстались. В новом выпуске шоу Иды Галич "Есть вопросики" Позов признался: шестилетний сын Теодор и десятилетняя дочь Савина восприняли перемены в семье спокойно, хотя это и стало для них травмой. Артист делает все, чтобы сгладить последствия, и не снимает с себя ответственности.

"Дети — это всегда мои дети. Я вообще не понимаю приколов, когда мужик такой говорит: "А, ну я ж ушел". И ушел. Это даже не вопрос ответственности, хотя это тоже важно. Я несу за них ответственность, и я всегда это знал и буду знать. Моя задача — делать все, чтобы им было классно", - заявил артист, прославившийся благодаря юмористическому шоу "Импровизация".