Россиянина приговорили к тюрьме за оправдание теракта против генерала Кириллова

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор против россиянина за оправдание теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова.

36-летнему Евгению Шульге назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Приговор в законную силу не вступил.

Обвиняемого задержали в Костроме. Следствие установило его причастность к публикации материалов, оправдывающих террористические акты. В частности, мужчина поддерживал теракт в отношении Кириллова, атаки БПЛА на территорию России и другие украинские акции.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря 2024 года. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Исполнитель теракта был задержан на следующий день благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Игоря Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.

В настоящий момент расследование уголовного дела об убийстве Кириллова завершено. Обвинения предъявлены пяти фигурантам.