Стало известно о свадьбе Дибровой и Товстика: будет пышной и богатой

Летом в отечественном шоу-бизнесе разразился скандал. Стало известно, что четвертая супруга известного ведущего Дмитрия Диброва Полина увлеклась соседом, миллиардером Романом Товстиком. Тот ради рыжеволосой красавицы бросил жену Елену с шестью детьми и подал на развод. Пикантности ситуации добавило то, что Полина когда-то была дружна с Еленой и даже стала крестной матерью одного из ее детей.

Шоумен Андрей Малахов оперативно отреагировал на шумиху и умудрился снять несколько передач с Еленой Товстик, Романом Товстиком и Полиной Дибровой. У каждого оказалась своя правда. Молчит пока только Дмитрий Дибров. Впрочем, недавно он признался, что ему больно касаться этой темы.

И если Дибровым, тем не менее, удалось тихо и без скандала оформить развод, то Товстикам, хоть и накануне, 1 октября, официально расстались, еще предстоит делить совместно нажитое имущество и детей. Поговаривают, без нового скандала не обойдется.

Ставшие наконец свободными Полина и Роман, по некоторым данным, сейчас счастливы вместе и проводят время в Турции. Ходят слухи, что влюбленные намерены оформить отношения. Однако, как уверяет модель Алена Кравец, в обозримом будущем о свадьбе речи не идет. Хотя она и уверена, что торжество обязательно состоится и будет невероятно шикарным.

"Свадьба обязательно будет, причем более пышная и богатая, чем была у каждого из них. Они обязательно покажут недругам и завистникам, что счастливы и любимы. Но, по моим данным, торжество случится лишь в будущем году. Пока есть время успеть сшить платье подруги невесты", - заявила Алена Кравец Teleprogramma.org.