Игра по новым правилам: Россия обнулила эффективность Patriot

Модернизированные российские "Искандеры-М" и "Кинжалы" научились уходить от перехвата. Ракеты сначала летят по привычной траектории, а в последние секунды резко меняют направление, уходя в крутое пике или выполняя маневры. Россия изменила правила игры, обнулив эффективность Patriot, пишет Financial Times.

Западные эксперты признают, что российские инженеры серьезно усложнили жизнь американским ЗРК Patriot. По данным издания, раньше уровень перехвата Украиной российских ракет был около 37%, а в сентябре он упал до 6%.

Украинские источники FT назвали это "сменой правил игры". Ситуация для Киева усложняется тем, что Украина получает все меньше ракет-перехватчиков из США. Тем временем российские удары все чаще приходятся по военным объектам и критической инфраструктуре. Киев отправляет данные о работе Patriot в Пентагон и производителям – Raytheon и Lockheed Martin. Однако обновления систем не успевают за темпами, с которыми Россия совершенствует свое оружие.