После исчезновения российской семьи с дочкой под Красноярском возбудили дело

Следственный комитет завел уголовное дело после пропажи семьи с ребенком во время турпохода в Красноярском крае.

Люди пропали в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. На место выехали следователи, сообщили в региональном СКР.

28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина Усольцевы вышли в поход в сторону горы Буратинка и пропали. В правоохранительные органы обратился знакомый семьи. Супруги не выходят на связь уже четвертые сутки.

В поисковой операции принимают участие 50 человек, в том числе спасатели, волонтеры и местные жители. В воздух подняли дроны. Поиски осложняются рельефом, погодой и отсутствием связи.

Telegram-канал Mash пишет, что на пропавшую семью с ребенком могли напасть бурые медведи. Животные регулярно выходят к реке, которая пользуется популярностью у туристов, и часто встречаются с людьми.