Умер главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов

Печальная новость. Ушел из жизни замечательный журналист, писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Куприянов.

Последние 14 лет Александр Иванович возглавлял газету "Вечерняя Москва". Именно под его руководством одно из старейших печатных изданий столицы обрело второе дыхание и при поддержке правительства города превратилось в современный медиахолдинг, оперативно и интересно рассказывающий о событиях в мегаполисе.

Александр Куприянов - лауреат ряда писательских и журналистских премий, автор множества художественных книг. Его заслуги отмечены различными государственными наградами. Александру Куприянову было 74 года.