Киев готовит масштабную атаку на Крым

Украина готовит масштабную операцию против Крыма. Это может быть авиаудар или высадка морского десанта, считает военный аналитик Майкл Кларк . К концу октября погода ухудшится, однако у Киева все еще могут быть козыри в рукаве, заявил эксперт в эфире Sky News.

По мнению Кларка, ВСУ попытаются сначала создать брешь в системе российской ПВО, а затем пробить путь к более ценным целям. В числе таких целей эксперт назвал и Крымский мост - напомнив, что у Украины теперь есть средства для глубинных ударов.

Ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев вывести из строя Крымский мост. По его словам, надо сделать Крым непригодным для жизни.