Елена Товстик пожаловалась на осложнения после операции на груди

Елена Товстик сделала операцию на груди после того, как стало известно, что у нее порвался один имплант. Хирургическое вмешательство прошло в Дубае. Интересно, что якобы Товстик сделала операцию у скандально известного пластического хирурга Иванчука, с которым в свое время сражалась Виктория Боня, чью мать тот будто бы изуродовал.

Бывшая супруга миллиардера Романа Товстика сделала новую грудь, по некоторым данным, по бартеру или со скидкой, так как снялась в рекламном ролике. Как утверждает "Светский хроник", Елена пожаловалась на осложнения после вмешательства. Однако рядовые они или нет, пока неизвестно.

Напомним, что Роман и Елена Товстик буквально на днях оформили развод. Однако им еще предстоит делить совместно нажитое имущество и шестерых детей. По некоторым данным, бывшие супруги договорились, что старшие наследники останутся с Романом, младшие - с Еленой.

Кроме того, утверждалось, будто после развода экс-супруге миллиардера достался особняк за 600 миллионов рублей. Более того, Роман якобы пообещал содержать бывшую жену и детей, а также передать ей "дополнительную недвижимость".