Орбан: Венгрия продолжит покупать энергоресурсы у России

Власти Венгрии не в состоянии поменять географическое положение страны, признал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Так что Будапешт продолжит покупать российские энергоресурсы, заключил политик.

Орбан напомнил, что Венгрия - государство без выхода к морю. У нее есть только трубопроводы, поэтому Будапешт вынужден покупать энергоресурсы у России.

Орбан ответил на вопросы журналистов в Копенгагене. Венгерский премьер-министр прибыл в Данию на саммит Европейского политического сообщества, передает ТАСС.