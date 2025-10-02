Песков: выступления Путина на "Валдае" всегда интересные

Речь президента России Владимира Путина на "Валдае" будет содержательной и интересной.

Выступление традиционно ждут во всем мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. После речи Путина состоится панельная дискуссия.

"Каждый раз, конечно, выступления разные и очень интересны", - сказал представитель Кремля журналистам (цитата по РИА Новости).

В понедельник в Сочи началось ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". В четверг, в заключительный день, после 16:00 мск ожидается выступление Владимира Путина. Основная тема его речи – новая система международных отношений.