Отряд кораблей ТОФ отразил атаку вражеских дронов

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота отработали действия по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. Группа в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышла из Владивостока в дальний поход.

Отряду кораблей ТОФ предстоит выполнить ряд задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перед начало маневров в заливе Петра Великого корабли приняли на борт палубные вертолеты Ка-27.

В плане похода отряда Тихоокеанского флота – ряд маневров и тренировок. Кроме того, российские моряки посетят несколько иностранных портов с деловыми заходами, сообщили в Минобороны России.