Слуцкий озвучил ключевые пункты новой программы ЛДПР

Обновить систему власти квалифицированными кадрами, поддержать многодетные семьи, участников СВО, а также защитить русскую культуру и навести порядок в миграционной сфере.

Ключевые пункты новой программы ЛДПР сегодня обозначил лидер объединения Леонид Слуцкий на 37-ом съезде в столице. В работе площадки приняли участие более 700 представителей партии из всех 89 регионов страны.

Программа ЛДПР на следующий год будет полностью сформирована в ближайшие месяцы. При подготовке авторы возьмут за основу мнение граждан. Также Слуцкий поставил задачу увеличить фракцию ЛДПР в Госдуме и нарастить сенаторский корпус.

"Мы обязаны продолжать применять новейшие технологии в работе, обучаться, и привлекать в наши ряды новых сторонников и новых членов партии. В этом залог нашего движения вперёд. В этом залог нашего успеха", - отметил Леонид Слуцкий.