Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником

Сегодня День метростроителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов сферы поздравил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Глава города отметил, что несколько поколений строителей создают лучшее в мире московское метро, основу транспортной системы, достопримечательность и гордость столицы.

В этом году было завершено строительство первого этапа Троицкой линии, началась проходка тоннелей Бирюлёвской ветки, идёт возведение Рублёво-Архангельского радиуса. В центре города, на Кольцевой линии, реализуется сложнейший проект, станция "Достоевская". Сергей Собянин подчеркнул, что московское метро развивается беспрецедентными темпами.