Собянин сообщил об открытии монумента "Метростроителям России"

По случаю праздника на Сокольнической площади открыли монумент "Метростроителям России". Именно там в 31-м году началось строительство первой очереди метро от "Сокольников" до "Парка культуры" и "Смоленской площади". Монумент посвящён первым метростроителям. Которые работали самыми простыми инструментами - киркой и лопатой. За прошедшие десятилетия технологии менялись. И сегодня для возведения линий метро применяют уже современную технику. Управлять ей - задача непростая.

Звонок. Скрежет. И плавное движение вниз в специальной клети. Для проходчиков московского метро день начинается именно так. В нос бьет особый запах - так пахнет после буровзрывных работ, объясняет маркшейдер Наталья. Её работа — это искусство точности. Именно она отвечает практически за все этапы подземного строительства. С помощью специальных приборов Наталья определяет и направление, и глубину будущих тоннелей. В метростроении важно знать не только, куда копать, но и насколько глубоко. И это задача маркшейдера.

Но одних расчетов мало. Бумага и лазерный луч не пробьют тоннель. За это берутся те, кто не боится грохота и пыли — проходчики. Многое здесь делают машины, но и без ручного труда никуда. Например, здесь, на станции "Достоевская" невозможно запустить тоннелепроходческий щит из-за плотной городской застройки, поэтому делают все практически вручную.

Но такие сложности — редкость. Основную работу в современном строительстве делают машины. Вот участок Бирюлёвской линии. Здесь грунт буравит многотонный щит-гигант. Он движется вперёд, поглощает породу, а на её месте ставит бетонные блоки. Кольцо за кольцом — и вот уже готов тоннель. Щиту по плечу и песок, и твёрдая глина. Он уже прошёл самый сложный участок — под руслом реки. Когда над тобой десятки метров воды, ты не имеешь права на ошибку.

Бирюлевская линия метро протянется на 22 километра. Здесь планируют построить 10 станций. Самую первую — "Остров мечты" — возводят открытым способом в большом котловане.

"Мы уделяем большое внимание выбору правильных параметров проходки, также подбору персонала, который работает на строительных площадках. Это не только операторы щитов, это вся команда, которая участвует в строительстве тоннеля", - рассказал Константин Цаллагов, заместитель главного инженера службы строительства метро АО "ИНГЕОКОМ".

Где-то вручную, а где-то — с помощью гигантских машин. Но за всем этим стоят люди. Их труд невидим для тех, кто мчится по тоннелям в ярко освещённых вагонах, но без них все это было бы невозможно.