Число студентов московских колледжей за два года удвоилось

Специалисты со средним образованием – нарасхват. Число студентов московских колледжей за два года увеличилось в два раза.

Студентов привлекает разнообразие специальностей и востребованность на рынке труда. 75 процентов работодателей хотят сотрудничать с выпускниками. Важно и то, что все студенты московских колледжей проходят практику на рабочих площадках. И легко интегрируются в производство. В честь Дня среднего профессионального образования студентов поздравила заместитель мэра Анастасия Ракова.