В Москве пассажир угнал машину такси во время поездки

В Москве арестован пассажир такси, который во время поездки, угрожая водителю ножом, угнал его машину. Злоумышленник выгнал водителя в районе Кутузовского проспекта, пересел на его сидение и уехал.

Сотрудники полиции по горячим следам смогли вычислить мужчину в 20 километрах от места ЧП недалеко от Курского вокзала.