В Москве пассажир угнал машину такси во время поездки

В Москве арестован пассажир такси, который во время поездки, угрожая водителю ножом, угнал его машину. Злоумышленник выгнал водителя в районе Кутузовского проспекта, пересел на его сидение и уехал.
Сотрудники полиции по горячим следам смогли вычислить мужчину в 20 километрах от места ЧП недалеко от Курского вокзала.
"Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение транспортного средства и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.