Женщину убило колесом грузовика на остановке в Мытищах

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина от слетевшего с грузовика колеса. Трагедия произошла в Мытищах накануне вечером.

32-летняя женщина стояла на остановке и ждала автобус на Ярославском шоссе. В это же время по трассе ехал грузовик, у которого, из-за технической неисправности отвалились задние левые колеса. Одно из них отлетело на обочину и попало в голову пострадавшей.

Очевидцы вызвали скорую, но спасти женщину не удалось. После аварии 50-летний водитель грузовика остался на месте.