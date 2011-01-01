Журналист-легенда: каким был Александр Куприянов

Ушёл из жизни главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов. Легенда отечественной журналистики и талантливый писатель. Он возглавил газету в 2011-м году, превратив её в издание нового формата. Живое и актуальное, чрезвычайно интересное, авторское. Александру Ивановичу было 74 года.

Дверь его кабинета всегда и для всех была открыта - как и сегодня. Отодвинутое кресло, чай в любимой чашке с подстаканником - кажется, сейчас зайдет и сам главный редактор. Александр Куприянов жил и горел газетой и журналистикой, всего несколько дней назад проводил редколлегию, еще накануне обсуждал творческие планы. А сегодня внезапно его не стало. Инфаркт. Редакция "Вечерней Москвы" будто осиротела.

Журналист-легенда, в профессию он пришёл еще в 70-е - сначала на радио в родном Хабаровске, потом - в газеты. В 80-е работал в "Комсомольской правде" - был собственным корреспондентом в Великобритании, сотрудничал с Русской службой "Би-Би-Си". Передавал из Лондона репортажи для "Радио России". Стажировался в зарубежных СМИ, обучался медиа-управлению в Лондоне. Работал в горячих точках: Афганистане, Чехословакии и Чечне. Был главным редактором крупных печатных изданий и, наконец, в 2011-м пришёл в "Вечернюю Москву", возродив газету после кризиса.

"Сама "Вечёрка" - часть городской традиции, и задача была не просто возродить, переделать, а самое главное - мы вернули "Вечёрку" в ауру города. Нельзя представить Москву без "Вечерней Москвы", - говорил Александр Куприянов.

Это интервью мы записывали к 95-летию "Вечерней Москвы", и сегодня газета, отметившая уже столетний юбилей, по-прежнему пишет остро, современно, узнаваемо, при этом сохранив доверительную интонацию, наследуя традицию советской журналистики. Примером для авторов газеты всегда был сам Александр Куприянов.

"Его тексты — это всегда какое-то открытие. Это все очень душевно, жизненно, и он материалы такие делал. Когда ты читаешь, ты понимаешь, что это действительно настоящий очерк. Это та классическая журналистика, до которой хочется дорасти", - рассказала Юлия Тарапата, заместитель главного редактора - редактор отдела "Московская власть".

Александр Куприянов сам воспитывал новое поколение журналистов - с 2013 года запустил школу-студию "Новый фейерверк" для подростков. Более 30 выпускников стали корреспондентами "Вечерки".

"Ты к нему приходишь, он рассказывает, где у тебя что неправильно, и говорил, журналист должен быть таким, чтобы его тексты можно было отличить по стилю, не зная автора", - говорит Диана Прохоренко, корреспондент отдела новостей.

И сам был именно таким - не только журналистом, но и писателем. Он издавал романы под псевдонимом Александр Купер.

"Он издавал по 2-3 книги в год. Когда я спрашиваю, когда ты успеваешь, он говорил, что я пишу как второй рабочий день. Я встаю рано, пишу книги до работы, потом полный день, и это не 8 часов, а 10-12 часов работаю главным редактором, потом еще пишу книги", - отметил Георгий Рудницкий, генеральный директор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва".

Лауреат многих литературных премий и журналистских наград. Но главное - то, что его дело продолжает жить. Новый выпуск газеты уже в печати.