"Кто-то на шухере": Песков оценил действия "банды" ЕС

Евросоюз в своем желании конфисковать российские замороженные активы действует как банда грабителей. Так оценил действия европейских стран пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это все похоже на преступную группировку: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, требует разделить на всех ответственность за грабеж. В любом случае все причастные понесут ответственность, подчеркнул Песков.

Как сообщалось ранее, Германия, Франция и Италия давят на США и Японию, требуя их согласия в рамках G7 на конфискацию замороженных российских активов, которые планируется направить на помощь Киеву. Против этого, однако, резко выступает Бельгия, на территории которой депонированы до 95% активов, передает ТАСС.