В Красноярском крае ищут семью туристов

В Красноярском крае ищут супружескую пару с пятилетним ребёнком, которая ушла в поход в горы и уже пять дней не выходит на связь.

В поисковой операции участвуют полиция, волонтёры и охотники. В общей сложности задействованы более 80 человек. Подключили санавиацию, а также вертолёт и самолёт спасательного отряда "Ангел".

Дополнительно местность обследуют с воздуха с помощью беспилотников. Туристы, вероятно, сбились с пути, и в тайге без тёплых вещей и специальной подготовки могли замёрзнуть. В последние дни температура в этом районе опустилась до минус 12. Поиски семьи продолжаются.