Жестоко убивший жену и маленьких дочерей в Ульяновске признал вину

Подозреваемый в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске признал вину, ему предъявлено обвинение.

Изначально мужчина предпринял попытку создать видимость ограбления квартиры. Но детальный осмотр места происшествия и опрос свидетелей показал, что в момент совершения преступления посторонних лиц в квартире не было.

При предъявлении неопровержимых доказательств обвиняемый признался, что это он убил свою семью, сообщили в региональном главке СКР. На допросе он сообщил, что не хотел, чтобы платить по кредитам пришлось его семье.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних.

Трагедия произошла 1 октября в одной из квартир в Ульяновске. Тело 27-летней матери и ее дочерей четырех и пяти лет с ножевыми ранениями обнаружила свекровь, пришедшая навестить внучек. Дверь ей открыл сын. На его предплечьях были раны – он пытался свести счеты с жизнью. Раненого доставили в больницу, а затем в следственный отдел.

Известно, что глава семейства страдал игровой зависимостью и все деньги проигрывал в онлайн-казино. Денег все время не хватало, из-за этого у супругов часто возникали ссоры. Общая сумма долгов превысила 500 тысяч рублей. Чтобы погасить долги жена брала кредиты.

Семья с виду считалась тихой и благополучной. Жена работала в салоне красоты, муж – установщиком окон.