Полицейский обезвредил волка в детском саду под Вологдой

Работникам детского сада "Сказка" на улице Спортивной поселка Вожега пришлось утром вызывать полицию. По игровой площадке дошкольного учреждения разгуливал волк.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сигнал поступил в дежурную часть отделения полиции по Вожегодскому району. На вызов выехал сотрудник уголовного розыска.

Завидев полицейского, волк-злоумышленник побежал в сторону жилых домов. Там хищник затаился в кустах, но страж порядка обнаружил нарушителя и применил табельное оружие. Волк нейтрализован, люди при этом не пострадали, передает "Интерфакс".