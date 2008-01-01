Маргарита Симоньян обратилась к народу с душераздирающей просьбой: "Посмотрите, пожалуйста"

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. Режиссеру было 59 лет. Последние свои дни он провел в больнице. Актер был в коме.

У Кеосаяна еще несколько лет назад выявили большие проблемы с сердцем. В 2008 году режиссер попал в больницу в предынфарктном состоянии. Спустя два года Тигран перенес инфаркт. Телеведущему установили стенты, он проходил лечение. Но в декабре прошлого года Кеосаяну стало хуже, он снова оказался в больнице и уже не вышел оттуда.

Жена Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна. Она практически ежедневно приезжала к нему в больницу, просила поклонников молиться за режиссера. Однако все надежды и чаяния журналистки пошли прахом.

На прощании с Кеосаяном Симоньян плакала не скрывая слез. А в своем официальном телеграм-канале журналистка делится с многочисленными подписчиками видео с участием любимого мужа. Теперь же она обратилась с душераздирающей просьбой к фанатам. Маргарита сообщила о выходе на платформах последнего фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча".

"Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста", - попросила журналистка.