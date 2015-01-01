Дана Борисова сообщила о своем браке с "рыбным" королем

Дана Борисова сообщила, что счастлива в гостевом браке с неким 45-летним бизнесменом по имени Кирилл. Влюбленные не могут быть все время вместе, потому что избранник известной ведущей часто отправляется в командировки. Кроме того, такая модель отношений позволяет паре избегать рутинных конфликтов и сохранять свежесть чувств. Но есть и еще причина для гостевого брака.

"Нам не очень комфортно жить вместе постоянно, потому что у меня давно не было нормальных отношений, а были только альфонсы, которые мною пользовались", - пожаловалась Дана Борисова.

Телеведущая не скрывает, что ее новый избранник совершенно не похож на предыдущих ухажеров. Он не только успешный предприниматель, но и чуткий и внимательный мужчина. Дану Борисову мужчина буквально осыпает подарками и оказывает финансовую поддержку.

"Кирилл — король рыбного бизнеса. Он любит водить меня по магазинам, уделять внимание. У него семь детей от пяти жен — и они все "в шоколаде", - сообщила популярная ведущая на шоу "Четыре жены".

Напомним, официально Дана Борисова лишь раз была замужем. Летом 2015 года она сочеталась браком с неким Андреем Трощенко. Однако спустя менее чем через год телеведущая со скандалом развелась.