Макрон предложил ЕС задерживать в море танкеры с российской нефтью

Перевозящие "российскую" нефть танкеры так называемого теневого флота надо задерживать в море. Желательно на недели, чтобы нарушить график поставок, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сказал Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель, страны ЕС разрушат бизнес-модель, которая была организована еще до 2022 года. Французский лидер считает, что работать над этим надо в рамках "коалиции желающих", в тесном сотрудничестве с НАТО, передает Европейский пресс-центр.

Макрон рассказал присутствующим, как Франция задержала у своих берегов танкер, который следовал из российского порта в Индию. По его словам, такие меры позволяют убедиться в наличии у берегов страны судов "теневого флота". Он заявил, что судно шло, якобы, под фальшивым флагом. Макрон утверждает, что, остановив на одну-две недели этот танкер, Франция якобы подорвала эффективность поставок нефти из России.