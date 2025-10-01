Боярская рассказала об изменившихся отношениях с Матвеевым: "Невозможно пропустить, что вам стало тяжело, наступило охлаждение"

В 2009 году Елизавета Боярская познакомилась на съемках с актером Максимом Матвеевым. Уже летом 2010 года артисты сыграли свадьбу. Причем влюбленные предпочли не делать из этого громкое событие, наоборот, торжество прошло тихо и в кругу самых близких.

Однако в Сети распространились слухи, будто отец Елизаветы, знаменитый актер Михаил Боярский, был не в восторге от выбора любимой наследницы. Однако запретить ей отношения с красавчиком Матвеевым легендарный артист не смог. В 2012 году Боярская родила сына Андрея, а спустя шесть лет - второго наследника Григория. Боярский души не чает во внуках. Тестя он тоже в итоге принял.

В этом году Боярская и Матвеев отметили годовщину свадьбы. Супруги в браке уже 15 лет. Сама Елизавета считает, что "это круто" и они с Максимом "большие молодцы".

"Стало еще надежнее, доверительнее, спокойнее, еще увереннее, радостнее. Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он все понимает, идет и делает. Это уже даже не тотальная степень доверия, она всегда была такой, а мы стали единым организмом. И в том, что мы смогли пройти все шероховатости и разные события, которые происходили и у меня, и у Максима, и в нашей совместной жизни, и выйти за этот немаленький промежуток времени с такой благодарностью и безусловной любовью друг к другу — громадная заслуга нас обоих", - рассказала о том, как изменились отношения с мужем, Боярская.

Актриса убеждена, что главное, на чем держатся отношения, это внимание друг к другу. Например, Елизавета постоянно разговаривает с Максимом, интересуется его чувствами. Он ведет себя аналогично по отношению к ней. Это же относится и к ребенку.

"Если ты не зациклен на себе, невозможно пропустить, что вам стало тяжело, наступило охлаждение, партнеру не хватает внимания или ему становится неинтересно с тобой", - считает актриса.

Боярская подчеркнула, что немаловажным аспектом в отношениях является развитие каждого в паре. Артистка призналась, что ей нравится с мужем обсуждать работу, интересы, цели. Причем, уверена Боярская, даже если в паре у каждого разные профессии, все равно в отношениях интересно, если видно, что любимый человек "горит" своим делом. "И нужно быть интересным самому себе", - отметила артистка в интервью "Атмосфере".