Выдвижение Берлином экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - плевок в адрес всемирной организации. В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на пост председателя 80-й сессии ГА ООН номинирована личность, которая пришла к власти с идеями дремучего реваншизма, сказано в докладе, опубликованном на сайте МИД России.

В документе отмечается, что Бербок делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма. МИД удивлен решением Берлина номинировать эту крайне сомнительную фигуру на высокий ооновский пост.

В российским внешнеполитическом ведомстве напомнили, что именно под управлением Бербок немецкий МИД рекомендовал не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Дед Бербок, как известно, служил в СС. Выходит, что внукам гитлеровских палачей дозволено выдворять с празднований, посвященных 80-летию Победы над гитлеровской Германией, потомков тех, кто ценой 27 миллионов жизней освободил от фашизма всю Европу, заключили авторы доклада.