Орбан предупредил о подготовке лидерами ЕС войны с Россией

Очень серьезной назвал ситуацию в Копенгагене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На столе переговоров в столице Дании - откровенно провоенные предложения, предупреждает венгерский политик.

Как написал Орбан в соцсети X, европейские лидеры хотят передать Украине средства ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины в союз, используя всевозможные юридические ухищрения, а также финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну, убежден премьер Венгрии.

Орбан призвал всех венгров к единству в стремлении к миру. Он подчеркнул, что саммит ЕС в Копенгагене стал свидетельством возрастающей угрозы вооруженного конфликта с Россией. Сам же премьер-министр намерен твердо отстаивать позицию Венгрии.