Два человека погибли в результате нападения на синагогу в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинул встречу Европейского политического сообщества. Он срочно возвращается из Копенгагенга в Лондон, где проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета, передает телеканал Sky News.

Поводом для экстренного возвращения Стармера стало ЧП в Манчестере. Утром 2 октября неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. В британской полиции заявили, что двое пострадавших при нападении на синагогу в Манчестере скончались.

Стармер уже заявил, что потрясен нападением. Он особо отметил, что трагедия произошла в Йом-кипур, самый святой день в еврейском календаре. Британский премьер заявил о поддержке близким всех пострадавших, передает РИА Новости.