Преимуществом России в противостоянии с Западом является ее ментальность. Такое мнение высказал в четверг, 2 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польский политик отметил, что "мы (Европа) намного больше них (России)", поскольку "наша популяция составляет почти 500 миллионов, мы намного богаче".

Однако "преимущество России находится здесь", заявил Туск, указав на свою голову, сообщает РИА Новости.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что российская армия существенно превосходит украинскую на поле боя. По его словам, ВС России имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях — в четыре-шесть раз.

При этом глава венгерского правительства Виктор Орбан опроверг слова польского коллеги Дональда Туска о том, что украинский конфликт — это "война Запада" против России. Орбан заявил, что "вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев".