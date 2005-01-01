Россиян предупредили о риске резкого подорожания сахара

Цены на сахар в России могут взлететь на 20% к Новому году из-за неурожайности сахарной свеклы. Об этом предупреждают представители агропромышленного комплекса в Белгородской, Курской. Липецкой и Воронежской областях.

Как пишет Mash, в 2025 году урожайность сахарной свеклы упала до 25% по сравнению с предшествовавшим годом, примерно до 252 центнеров с гектара. Майские заморозки погубили большую часть посевов — пришлось пересеивать около 80% площадей. Затем в месяцы, когда корнеплоды должны набирать массу, началась засуха.

Свою лепту внесла и специфика транспортировки сахарной свеклы. Во время перевозки корнеплоды нередко вываливаются, из-за этого производители потеряли до 3% овощей.

Министерство сельского хозяйства пока не давало комментариев по этому вопросу.

Ранее россиян призвали привыкать к новым ценам на рыбу. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников объяснила, что российские рыбаки в 2024 году выловили всего 235,4 тысячи тонн лососевых — это худший результат с 2005 года, что сказывается на стоимости рыбы.

ФАС России пресекает недобросовестные действия поставщиков и продавцов, принимая надлежащие меры к желающим нажиться на гражданах. Ведомство рекомендует торговым сетям снижать цены на товары для конечных потребителей в случае снижения отпускных цен поставщиками.