В Москве пройдет форум информационных технологий "Цифровые решения"

С 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре "Россия" впервые пройдет форум информационных технологий "Цифровые решения". Форум объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и государственных органов для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

Форум призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-сферы. Кроме того, в рамках мероприятия состоится выставка лучших отечественных ИТ-решений, которые смогут оценить как индустриальные игроки, так и граждане — конечные пользователи этих сервисов и услуг.

Откроет форум пленарная сессия, посвященная обсуждению достижений цифрового развития России, реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевых направлений, определяющих дальнейшее развитие ИТ-отрасли. Деловая программа охватывает три тематических направления — бизнес, общество, федеральные и региональные органы власти. Для каждого из направлений отводится отдельный день. Такой комплексный подход позволит участникам сформировать всестороннее понимание того, как цифровые технологии влияют на экономику, государственное управление и общественную жизнь нашей страны.

В рамках мероприятия также пройдет выставка лучших отечественных ИТ-решений. Она разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение". Интерактивные стенды призваны обеспечить максимальное вовлечение посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.

Форум проводится Минцифры России при поддержке Правительства России. Оператор проекта — АНО "Национальные приоритеты", оператор деловой программы форума — АНО "Цифровая экономика".

Официальный сайт форумцифровыерешения.рф.