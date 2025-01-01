Опубликована программа Международного экспортного форума "Сделано в России"

21 октября 2025 года в Национальном центре "Россия" состоится ключевое событие для российского экспортного сообщества — Международный экспортный форум "Сделано в России".

Масштабное мероприятие организует АО "Российский экспортный центр" в рамках Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Главной целью Форума является всестороннее обсуждение перспектив закрепления российского бизнеса на мировых рынках и формирование эффективных стратегий для дальнейшего развития экспортного потенциала страны.

С полной деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте Форума.

В рамках деловой программы Форума будут детально рассмотрены ключевые аспекты внешнеэкономической деятельности: от поиска новых перспективных рынков сбыта и развития логистических цепочек до эффективного продвижения национального бренда "Сделано в России" и внедрения передовых цифровых технологий в экспортную практику. Особое внимание будет уделено вопросам международной кооперации.

Кульминацией Форума станет пленарная дискуссия "Россия — миру: укрепляя доверие, развивая глобальные связи". Традиционно в рамках мероприятия состоится торжественная церемония чествования лучших отечественных экспортеров — лауреатов Всероссийской премии "Экспортер года".