В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

В настоящее время все военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Беларуси. Там им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении в Россию их направят в специальные учреждения для прохождения лечения и реабилитации.

Отметим, что в августе состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 146 на 146.

Напомним, ранее Москва также инициировала обмен телами погибших и доставила на границу для передачи тысячу тел погибших боевиков ВСУ. Однако Киев отказывался принимать их, выдумывая различные предлоги. Рефрижераторы простояли на границе несколько суток прежде, чем украинская сторона все же забрала своих погибших.