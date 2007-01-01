Раскрыто истинное лицо Кейт Миддлтон: слова Меган Маркл оказались правдой

Меган Маркл в одном из интервью рассказала, что отношения с Кейт Миддлтон у нее не задались из-за холодности британки. Американская актриса с распростертыми объятиями бросилась к жене принца Уильяма в день их знакомства, но Кэтрин держалась отстраненно и всем своим видом пыталась показать границы.

Поклонники Миддлтон после этих признаний пытались оправдать свою любимицу, мол, Кейт впервые видела Меган и вполне логично, что она могла чувствовать себя некомфортно рядом с новым человеком. Учитывая, что во время публичных выходов жена принца Уильяма всегда мила с подданными, многие и вовсе сочли, что Маркл приврала, чтобы выставить себя жертвой.

Истинное лицо Кэтрин раскрыл королевский биограф Ричард Иден. Он признался, что Меган не врала. Принцесса Уэльская действительно никого не подпускает близко, даже на вечеринках в студенческие годы Кейт держалась отстраненно и не сплетничала с подружками.

В подтверждение своих слов Иден припомнил, как на одной из студенческих тусовок в Сент-Эндрюсском университете он встретил Кэтрин. Это было в 2007 году, как раз после того, как Миддлтон и принц Уильям расстались спустя пять лет отношений. Ричард к тому времени уже зарекомендовал себя как королевский биограф, он часто бывал во дворце.

Журналист подошел к Кейт и спросил, как она себя чувствует. "Она ясно дала понять своим языком тела, что не хочет обсуждать эту тему, и разговор быстро перешел к более счастливым и менее натянутым вопросам", — признался Иден.

Это слегка огорчило Ричарда, он рассчитывал на более открытое общение. "Я разговаривал с различными членами семьи Миддлтон на протяжении многих лет, и я должен сказать, что в целом они всегда были очень дружелюбны", — отметил биограф.