Зимние морозы в России окажутся сильнее прошлогодних

Предстоящая зима на большей части территории России будет значительно холоднее, чем годом ранее. Такой предварительный прогноз озвучил в четверг, 2 октября, Гидрометцентр.

Как отметили эксперты, почти на всей территории России средняя температура декабря прогнозируется ниже, чем в 2024 году.

На большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь 2026 года ожидается значительно холоднее, чем был январь 2025 года.

При этом февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

Однако в марте на большей части территории России среднемесячная температура, как ожидается, будет выше нормы, цитирует прогноз ТАСС.

О предстоящей зиме президент России Владимир Путин заговорил еще в начале июля. Посетовав на дождливое и прохладное начало лета, глава государства подчеркнул, что важно не упустить время с учетом погодных условий: "Сейчас говорили про зиму, так? Вот она вроде как у нас нескоро. Но, судя по погоде, может и быстро наступить".

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупреждал, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.