ВС России с помощью дронов контролируют мосты и переправы у Купянска

Группировка ВС России "Запад" с неба контролируют все близлежащие к Купянску мосты и переправы. Как рассказал РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Кап", дроны в режиме свободной охоты идут вдоль путей снабжения и выявляют всякое движение техники.

По словам бойца, с воздуха контролируются дороги и подъезды. Также с помощью различных беспилотников бойцы группы лишают ВСУ связи на этом участке фронта.

Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска. Через важный логистический центр проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. В Минобороны подчеркивают, что контроль над городом позволит ВС России развивать наступление вглубь Харьковской области, передает РИА Новости.