Круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы" прошел в Москве

В Москве прошел круглый стол "Россия - Африка: актуальные вызовы". В нем приняли участие представители государственных ведомств, дипломаты, парламентарии, духовенства, госкорпорации, частный бизнес, общественные организации, академические институты и экспертное сообщество.

"Хочу подчеркнуть нашу твердую приверженность развитию всестороннего сотрудничества с государствами Африки. Мы все понимаем, что на сегодняшний день Африка – один из ключевых центров силы. <…> Россия выступает за суверенитет, за недопустимость давления извне, за справедливую модель международных отношений. <…> Мы видим Африку не как объект помощи, а как партнера в строительстве справедливого мироустройства, о чем говорит наш президент", – заявил сенатор Андрей Чернышев.