Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о переговорах с США по закупке американских вооружений на 900 миллиардов долларов.

Захарова задала "вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки?", поинтересовавшись: "Вы их зарабатываете? А как? Убийством?"

Представитель МИД России напомнила, чем в действительности занимается киевский режим и для чего ему вооружения: "Вы, киллеры наемные, кого вы убиваете? В первую очередь — своих соотечественников, граждан Украины" (цитаты по ТАСС).

Еще в июле Зеленский клянчил деньги у западных доноров на заработные платы военных ВСУ, утверждая, что люди — это тоже оружие. По подсчетам главы киевского режима, Украине требовалось найти 65 миллиардов долларов в год.

При этом закупленное на европейские деньги у США вооружение исчезает на Украине. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо рассказал, что на сегодняшний день на украинской территории пропало до 593 тысяч единиц оружия. Политик призвал не жаловаться, если потом пропажа всплывет в городах Франции у преступников.