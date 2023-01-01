Кинетическое орудие "Изделие 545" против беспилотников испытали в России

В России провели испытания личного кинетического орудия физического уничтожения летающих беспилотников любого типа в радиусе 100-150 метров. Об этом рассказали в четверг, 2 октября, в компании, разработавшей этот вид оружия.

Как уточняет ТАСС, российские специалисты испытали "Изделие 545" в рамках проекта "Новые русские технологии". Это недорогое в производстве оружие, которое позволит бойцам защищаться от беспилотников.

Разработчики рассказали, что при применении этого оружия "происходит поражение элементов связи БПЛА и дрон падает". Поражающие элементы продемонстрировали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это ноу-хау, защищенное патентами.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен объявил, что Россия могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие. По утверждению военного, американские военные наблюдали, как русские демонстрировали на орбите "некоторые агрессивные возможности".

При этом американцы еще осенью 2023 года утверждали, что ВС США получили первый прототип системы микроволнового оружия High-Power Microwave — это система, якобы способная поражать рои дронов с почти мгновенным эффектом и без перегрева, не требуя перезарядки.