Первые минуты после обмена пленными. Наши герои еще не вернулись домой, но уже понимают, что все страшное позади. Благодарят Родину и тех, кто долгие месяцы ждал их дома.

Согласно стамбульским договоренностям, с подконтрольной Киеву территории возвращены 185 наших бойцов и 20 гражданских лиц. Обмен происходил на границе Украины и Беларуси. Освобожденных из плена встретила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Все военные и гражданские будут доставлены в Россию и пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

На линии боевого соприкосновения наши бойцы продвигаются на всех направлениях. Рой беспилотников кружит в районе Константиновки. Наши "птички" контролируют каждый квадратный метр города. И где бы ни пытался спрятаться противник, везде будет найден. Впрочем, мест, в которых боевики ВСУ могли бы оборудовать новые позиции, все меньше. Их количество ежедневно сокращается в геометрической прогрессии. Российские штурмовики проводят зачистку не только на подступах к городу, но и на его окраинах.

Вот так сейчас выглядят дороги, ведущие к Константиновке: десятки брошенных машин, многие так и не доехали до города. Вовремя решили покинуть свои транспортные средства. Осознали, что это путь в один конец. А вот участь тех, кто все же захотел добраться до точки назначения: беспилотники сожгли технику вместе с боевиками. И желающих повторить их судьбу все меньше. Да и возможностей не только заехать в город, но и выехать из него тоже объективно мало. Все пути снабжения и эвакуации украинской группировки практически перебиты или под нашим полным контролем. А потому ВСУ стремительно выводят командные пункты из Константиновки.

Приходит информация и о полной зачистке населенного пункта Клебан-Бык, который находится в нескольких километрах от Константиновки. Это говорит о том, что город фактически окружен со всех сторон.

Кадры с красноармейского направления: наши артиллеристы с помощью высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА. Весь процесс от поиска цели до корректировки огня контролировали операторы разведывательных дронов.

Поддержка действительно эффективная. Наши штурмовики берут под свой контроль все новые участки на этом направлении. В самом Красноармейске у ВСУ остро ощущается нехватка боеспособных подразделений. Насильно мобилизованные, конечно, идти на верную смерть не хотят. Элитных войск здесь тоже уже почти не осталось. Многие охотно сдаются в плен. Дефицит живой силы пытаются закрыть постоянными перебросками военных с других направлений. Но это не помогает.

ВСУ испытывает огромные сложности на всех направлениях. Населенных пунктов, в которых противник терпит поражение, все больше. К Красноармейску и Константиновке добавился Купянск. Бои идут в центре города, противник стремительно покидает позиции. И, вероятно, к концу осени Киев окончательно потеряет контроль над этими городами.