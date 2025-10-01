"Сыну не сказал о смерти его мамы, не могу": безутешный вдовец убитой подчиненным сотрудницы банка не знает, как жить дальше

30 сентября в одном из столичных банков произошла трагедия. Уволенный сотрудник ворвался в отделение в ножом и нанес несколько ударов своей бывшей начальнице Наталье Пасковой. 39-летняя женщина скончалась на месте.

Убийцу тут же задержали. Им оказался Константин Топоров. Мужчину недавно уволили из-за его непристойного поведения. Коллеги жаловались, что Константин постоянно опаздывал, хамил, мог показать неприличный жест клиенту.

С решением руководства Топоров был не согласен. Он считал себя квалифицированным работником. Обида так глубоко засела в сердце мужчины, что он задумал отомстить. Утром 30 сентября Топоров отправился в офис на разборки. Он заранее спланировал убийство, захватил из дома нож. Зайдя в помещение, Константин загнал Наталью в угол и несколько раз ударил ножом в область груди и шеи. Расправившись с начальницей, убийца попытался сбежать.

Сейчас Топоров находится под стражей. Под арестом он пробудет до 30 ноября. После состоится суд. Константину грозит до 15 лет тюрьмы.

Муж погибшей Алишер Халилов, узнав о произошедшем, бросился к отделению банка. Мужчина хотел расправиться с убийцей. Полиция остановила раздавленного горем вдовца. Алишер за два дня, что прошли с момента трагедии, немного пришел в себя. Но он так и не смог сказать маленькому сыну, что мама домой больше не вернется. Мужчина еще не понимает, как ему жить дальше.

"Сыну не сказал о смерти его мамы, не могу. Когда состоятся похороны и прощание, тоже пока не в курсе. Нам не отдали тело Наташи", — поделился с MSK1.RU Халилов.

По словам Алишера, о проблемном сотруднике знали все. Он сам хотел поговорить с Топоровым, но жена не позволила.

"За последнее время этот отморозок несколько раз посылал всех коллег и Наташу непосредственно. Я хотел сам прийти, но Наташа меня не пускала. Она очень дорожила репутацией. На суд по аресту мы не пошли, нашей семье не до этого", — рассказал вдовец.