В Красноярском крае ищут пропавшую во время похода семью

Пропавшую семью Усольцевых ищут не только на земле, но и с воздуха. Пока тщетно. Супруги Ирина и Сергей вместе с пятилетней дочкой Ариной отправились в турпоход к горе под сказочным названием Буратинка еще 28 сентября. Судя по словам свидетелей, долго в тайге задерживаться не собирались. Одеты были легко, к предстоящим заморозкам не готовились. Машину оставили у ближайшего поселка. И пропали.

"На сегодняшний день их местонахождение неизвестно. Штаб развернут в поселке Кутурчин. На месте работает поисковый отряд "ЛизаАлерт", поисковый отряд "Поиск пропавших детей", поисковая группа "Сибирь" из города Железногорска, спасатели главного управления МЧС, полиция и Следственный комитет", - сообщил Владислав Величко, региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" Красноярского края.

В четверг стало известно о том, что поисковики обнаружили след ребенка на снегу. Кому он принадлежит - маленькой Арине или кому-то другому - пока непонятно. Есть информация о том, что семья планировала остановиться на ночь в домике-куполе с баней на Минской петле. Место там глухое, связи нет, глэмпинги на карте не отмечены. А вот диких зверей - медведей и кабанов - хватает.

Друзья говорят: семья Усольцевых - опытные туристы. К тому же очень дружные. Ирина - практикующий психолог.

"Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К месту происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК России для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.

Поисковики работают круглосуточно и не зря торопятся. По ночам в тайге устойчивый минус. Так что каждый час может стоить жизни.