Переговорный процесс между Россией и Украиной затормозился, потому что со стороны Киева нет ответа на предложения Москвы. Об этом рассказал в четверг, 2 октября, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Как уточнил дипломат, безответным остается "предложение России и по меморандуму об регулировании, и по созданию отдельных групп рабочих, которые могли бы отработать каждый трек".

В итоге "сам механизм, сама площадка есть, но она стоит на паузе" исключительно из-за украинской стороны, которая "не готова отвечать на те вопросы, которые там были поставлены", цитирует Мирошника РИА Новости.

При этом Запад пытается понуждать российскую сторону к переговорам, хотя Москва от них и не отказывалась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев "абсолютно ушел в пассивную позицию". Вероятно, так украинские власти "пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать".

При этом глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили озвучил "послание Москве из Ливерпуля". Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, британский политик заявил, что "вы не победите", поэтому "согласитесь на мир".