Новые дорожные знаки появятся в России в 2026 году

Несколько новых дорожных знаков предусмотрены обновленным ГОСТом, который начнет действовать в России с 1 января 2026 года. Об этом в четверг, 2 октября, рассказал первый заместитель главы думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Парламентарий выразил надежду на то, что новый стандарт "станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней", ведь он появился как результат продолжительной работы экспертов.

В частности, появится вертикальный знак "Стоп-линия" в местах, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак.

Появление знака 6.2.1 "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" поможет "поберечь машины и повысить комфорт в пути".

Знак 8.15.1 "Глухие пешеходы" подскажет водителям, что "участник дорожного движения имеет ограничение по слуху", цитирует Федяева ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дополнительно установили более сотни специальных знаков "Дикие животные" в тех местах, где лоси нередко выходят на трассу. Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров подтвердил, что подобных случаев много.

Тем временем депутаты ЛДПР направили в федеральное правительство поправки в законодательство, предусматривающие увеличение в три раза штрафов за парковку автомобилей на тротуарах. При этом парламентарии признают, что оставленные на тротуарах автомобили — это не всегда наплевательство на окружающих, но и следствие нехватки парковочных мест.